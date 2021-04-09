Hande Fırat: Üst düzey bir kaynağım, 'Michel ile Ursula von der Leyen arasında rekabet var, bize fatura etmeye çalıştılar' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına ilişkin görüşlerini ifade ettiği yazısında "Avrupa’da bazıları Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a protokol konusunda eleştiri yöneltse de işin aslı öyle değil... Mesele Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki koltuk meselesi değil, mesele Avrupa Birliği içindeki koltuk sorunu" dedi.

Fırat, "Her resmi heyetten önce Ankara’ya onların ön protokol heyetleri gelir. Konukların nerede duracağı, nerede oturacağı, nerede yemek yiyecekleri, hangi sandalyeye oturacakları, kısacası A’dan Z’ye her şey gösterilir. Eğer karşı taraftan bir itiraz ya da istek gelirse protokol kuralları çerçevesinde bunlar da yerine getirilir. Aynı durum Türkiye Cumhurbaşkanı bir başka ülkeye giderken de geçerlidir" dedi.

Fırat, şöyle devam etti: