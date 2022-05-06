Hande Fırat: Türkiye, Şam rejimi ile arka kapı diplomasisini başlattı ama Suriye artık sadece Şam rejiminden oluşmuyor

Hürriyet yazarı Hande Fırat, son dönemin en çok tartışılan konularından olan "sığınmacıların geri dönüşü" konusunda, "Aslında Türkiye, Şam rejimi ile arka kapı diplomasisini başlattı. Masada öncelikli konu istikrar. Çünkü dönüşler istikrar ve yaşam hakkı güvencesi ile olacaktır" dedi.

Fırat, yazısına şöyle devam etti:

"Ancak Suriye artık sadece Şam rejiminden oluşmuyor. Şam’ın kendini adeta adadığı Rusya, İran, Amerika’nın vekâleti verdiği YPG/PYD de var.

Türkiye’ye gelen Suriyelilerin çoğunluğu Halep’ten. Belki de yapılması gereken önce Halep için özel bir görüşme ya da anlaşma. Bunun da Suriyeliler açısından bir inandırıcılığı olur mu, pek sanmam.

Son bir not, kaçak Afganlılar, Pakistanlılar ya da Somalililer gibi grupların kendi ülkelerine gönderilmesi de rahatlatıcı bir adım olabilir."