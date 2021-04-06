Hande Fırat: Topluca, gece yarısı, demokratik siyasetin adeta alerjisi olan 'endişe ile izliyoruz' ifadesinin kullanıldığı bir bildiriye ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili olarak, "Konu emekli de olsa askerler olunca, işin rengi değişiyor. Emekli amiraller topluca, gece yarısı, “Yüce Türk Milleti’ne” diyerek yazılı bir bildiri yayımlayınca sorun oldu. Sorun olması da gayet normal. Normal olmayan bunun kriz yaratacağını emekli amirallerin öngörememiş olmaması. Bu durum iki ihtimali ortaya çıkarıyor. Ya acemilik ettiler ya da kasıtlı davrandılar" dedi.

Fırat, "Usul esastan önce gelir" başlıklı yazısında, "Usul esastan önce gelir derken anlatmaya çalıştığım tam da bu. Topluca, gece yarısı, üstelik doğal olarak demokratik siyasetin adeta alerjisi olan 'endişe ile izliyoruz' ifadesinin kullanıldığı bir bildiriye ne gerek vardı? Ya da emekli amiraller “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” ifadesiyle ne kast etmektedirler? “Ellerinde silah yok, artık onlar sivil” yorumunu yapanlara “Peki bu metin neden buram buram asker ve askeri vesayet kokuyor?” sorusu yöneltilmez mi? Üstelik emekli üst düzey askerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde belli bir etkileri olduğu sır mı?" ifadelerini kullandı.