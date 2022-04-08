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Politika

Hande Fırat: Kaşıkçı davası meselesine hukuki açıdan çok ekonomik realiteler, karşılıklı menfaatler açısından yaklaşıldığı bir gerçek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’da devredilmesine karar verildi

08 Nisan 2022 10:31

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini köşesine taşıdı. 

Fırat, "Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a iadesinin hukuki altyapısı var. Üstelik Türkiye, adil bir yargılama kararı çıkmazsa yargılamaya da devam edebilir" dedi. 

Fırat, "Ancak meseleye hukuki açıdan çok uluslararası ilişkiler, ekonomik realiteler, karşılıklı menfaatler açısından yaklaşıldığı bir gerçek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde üst düzey ilişki kurulursa Suudilerin Türkiye’ye fonları, turizm teşviği, yatırım ve arsa alımı ile katkı yapacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı. 

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