Hande Fırat: Kaşıkçı davası meselesine hukuki açıdan çok ekonomik realiteler, karşılıklı menfaatler açısından yaklaşıldığı bir gerçek

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesi davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini köşesine taşıdı.

Fırat, "Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a iadesinin hukuki altyapısı var. Üstelik Türkiye, adil bir yargılama kararı çıkmazsa yargılamaya da devam edebilir" dedi.

Fırat, "Ancak meseleye hukuki açıdan çok uluslararası ilişkiler, ekonomik realiteler, karşılıklı menfaatler açısından yaklaşıldığı bir gerçek. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde üst düzey ilişki kurulursa Suudilerin Türkiye’ye fonları, turizm teşviği, yatırım ve arsa alımı ile katkı yapacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

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