Hande Erçel'e, "Bazlama surat" dediği için eleştirilen Kerimcan Durmaz: Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!

Kerimcan Durmaz önceki akşam gittiği mekân çıkışında görüntülendi. Geçen hafta annesini kaybeden Hande Erçel'e daha önce "bazlama surat" dediği için eleştirilen Durmaz, "Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şu an yaşananlar ise çok yeni" dedi.

"Önceden birinin vesilesi ile böyle bir şey söylemiş olabilirim ama o durumla bu durum başka. Ben sadece baş sağlığı dilemek istedim" diyen Durmaz, "Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şu an yaşananlar ise çok yeni. Ben insanlık görevimi yapıp baş sağlığı diledim. Kim olsa dilerdim. O sözler ve tepkiler bana çok saçma geldi" sözlerini sarf etti.