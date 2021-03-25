Hande Erçel: Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım

Oyuncu Hande Erçel, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Erçel, "Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım" dedi. Erçel, "Benim dilim çok sivri, tartışırken gözüm döner söylediklerim biraz acıtıyor olabiliyor" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Hande Erçel merak edilenlerini anlattı. Anne olmak istediğini belirten Erçel, ‘ileride çocuğum olsun ben de çok istiyorum’ dedi. İşte Hande Erçel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küçükken sessiz sakin bir çocuk değildim. Balıkesir’de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık."

"2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul’a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul’da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm."

"Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı."

"Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı."

"Hiç fake hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor."

"Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam ‘bilmiyorum’ derim."

"Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım."

"Benim dilim çok sivri, tartışırken gözüm döner söylediklerim biraz acıtıyor olabiliyor."

"Ergenlik dönemim tam belaydı. ‘Okula’ diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip ‘ilk otobüs nereye’ diye sordum ve Eskişehir’e gittim. Bunu lise 2‘de yaptım. Biz o zaman Balıkesir’de yaşıyorduk. Eskişehir’de otobüsten indim telefonumu açtım babam ‘karşıya gel’ dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir’e gitmiş."