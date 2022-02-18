Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde yeni gelişme: Fotoğrafları sildi

Sen Çal Kapımı dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları iddia edilmişti. Erçel'in sosyal medya hesabından Bürsin ile olan fotoğraflarını silmesi büyük aşkın bittiği iddialarını güçlendirdi.

Bir süredir ikilinin ayrıldığı yönünde çıkan haberler gündeme geldi. Kerem Bürsin'in Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in doğum gününde yer almaması ile iddiaları güçlendirmişti. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılık haberleri karşısında sessiz kalıp açıklamada bulunmamıştı.

Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sildi

TV100'de yer alan habere göre ünlü çift cephesinde yeni gelişme yaşandı. Hande Erçel sevgilisi Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.