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Hande Ataizi'nin sunduğu programda gelin adayından itiraf: Sizleri kandırıyoruz

"Anlaşarak geldik biz buraya; kandırıyoruz aslında sizi"

05 Kasım 2017 11:47

Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında gelin adaylarından biri, "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" diyerek itirafta bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanan programda kendisine eş arıyor. Hande Ataizi'nin sunumuyla ekrana gelen programda kendisi için gelen talipleri bir bir geri gönderen Sevgi, son talibiyle arasında geçen diyalogta "Sizleri kandırıyoruz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

Sevgi, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerine yer verdi.

Bu sözlerin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Yaptığı hatanın farkına varan gelin adayı, bir süre bekledikten sonra "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

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