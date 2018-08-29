Hande Ataizi'nden Mehmet Ali Erbil'e: Kim seninle evlenir ki?

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” sözlerine yanıt veren oyuncu Hande Ataizi, "Kim seninle evlenir ki?” dedi.
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde, “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” açıklamasını yapmıştı. Oğlunun babası Benjamin Harvey’den geçen martta boşanan Hande Ataizi, Kanal D’deki ‘4 Kadın Zamanı’ adlı programda Erbil'in bu sözlerine yanıt verdi.
Ataizi, “Mali’yi severim. Ama aklı başında kim onunla evlenir ki zaten” dedi.
5 evlilik yapan Mehmet Ali Erbil’in 3 çocuğu var.