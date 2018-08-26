Mehmet Ali Erbil: Eskisi kadar seks düşünmüyorum, yavaşladım

Şovmen Mehmet Ali Erbil, "Kadınlarda yaş skalamı yükselttim. 30-32 yaşında bir kadınla olur yani. Ama eskisi kadar seks düşünmüyorum, yavaşladım" dedi.

Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Erbil, "Güzel olmayanlar zaten onlarla birlikte olmadığım için hakkımda homoseksüel dedikodusu çıkarıyorlar" diye konuştu:

Erbil'in söyleşisi şöyle:

Hata yüzde 90 bendeydi hep. Tek eşli olamamak falan işte. Bazıları buna rağmen beceriyor ama şunu kabul edelim, erkeklerin yüzde 99’u tek eşli değil. Doğada da yok bu, hayvanlarda da yok. Bir de ilişkide çabuk sıkılıyorum ben.

Hep çok güzel kadınlarla birlikte oluyorsunuz...

Arada bir iki tane olmuştur çok güzel olmayan. Gerçi artık o da olmuyor. Güzel olmayanlar zaten onlarla birlikte olmadığım için hakkımda homoseksüel dedikodusu çıkarıyorlar. Bu riski bile alıyorum yani düşün, hahaha!

Yaş aralığınız değişti mi?

En son, “30’u bünyem kabul etmiyor” demiştiniz. Şimdi skala biraz yükseldi. 30-32 yaşında bir kadınla olur yani.

Cinsellik ne kadar önemli?

Çok önemli ya! Neticede hayvansal güdüler bunlar.

“Erkekler 8 saniyede bir seks düşünür” diye araştırma sonuçları var...

Bende biraz yavaşlamıştır artık. Eskiden çok geçerdi.

Şu an aşk yok mu hayatınızda?

Aşk kolay değil öyle. Uzun zamandır yok. Başta güzel bir his oluyor. Ama sonra hemen, yemek yiyişinden, sigara içmesinden, rakı içmesinden nem kapıyorum. Zaten nefret ederim rakı içen kadından. Hiçbir eşim de içmezdi. Eşlerimle de hiç hadi akşam yemeğinde bir kadeh şarap içelim demezdik.

Yeniden evlenirseniz nasıl bir kadın olur?

Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün.