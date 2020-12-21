Hande Ataizi: Zamanında görgüsüzce alışveriş yaptım; fazla kıyafetlerim için ev tuttum

Türkiye’nin en şık giyinen kadınları arasında gösterilen Hande Ataizi, fazla kıyafetleri için bir ev tuttuğunu söyledi.

Seçkin Gümüş ile Feyzi Altun’un YouTube’daki ‘Bize Kaldı’ programına konuk olan Hande Ataizi, “Zamanında görgüsüzce alışveriş yaptım. Kendimi durduramadım. Mağaza görevlilerine bile istediklerini aldım. Birçok elbisemi vermeme rağmen, evimin en büyük odası kıyafetlerimle dolu” dedi.

"Artık doydum"

Hande Ataizi şöyle konuştu:

“Ama artık alışverişe doydum. Şimdi mümkün mertebe evim için alışverişe çıkıyorum; çarşaf, tabak, vazo alıyorum. Pandemi döneminde evimi güzelleştirmeye çalışıyorum. Ben moduma göre giyinirim. Bazen maskulen, bazen feminen. Şık olmak için ille de servet harcamama gerek olmadığını öğrendim. Kendine yakışanı bilmek gerek.”

Hande Ataizi son dönemlerde en beğendiği kadın oyuncunun Farah Zeynep Abdullah olduğunu da söyledi.