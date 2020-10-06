Hande Ataizi: Yılız Kenter sayesinde normal insan oldum

Hande Ataizi, “Kutsal Motor” adlı YouTube kanalında yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu. Oyuncu, dikkati çekici açıklamalar yaptı.

Hande Ataizi, “Okulda popüler miydin?” sorusu üzerine üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntılı dönemi şöyle anlattı:

“Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı. Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü, beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, ‘normal insan’ kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da.”

"Utanmaz arlanmaz bir insanım dermişim!"

Yıllar önce Bodrum’da bir gece kulübünün tuvalet camından kaçarken görüntülenen Hande Ataizi, “Seni en çok utandıran sarhoş anın hangisiydi?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“En fazla eğlenmişimdir. Öyle çok utandıran bir sarhoş anım yok. Utanmaz arlanmaz bir insanım dermişim! Kötü bir anı hatırlamıyorum yani. En son ne zaman içtin desen, bir düşünürüm. Eğlence durumunu çok uzun süredir yaşamıyorum. ‘Leon’dan önce’ ve ‘Leon’dan sonra’ ayrımı oluyor tabii.”