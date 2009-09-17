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Hande Ataizi: “Nurgül’den jüri üyesi olmaz”

Hande Ataizi, Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi olacak olan Nurgül Yeşilçay’ı eleştirdi: “Nurgül sağlıklı değerlendirme yapamaz.”

17 Eylül 2009 03:00

Hande Ataizi,  Altın Portakal Film Festivali’nde jüri üyesi olacak olan Nurgül Yeşilçay’ı eleştirdi: “Nurgül sağlıklı değerlendirme yapamaz.”

Nurgül Yeşilçay ödülleri Özgü Namal, Sibel Kekilli ve Vildan Atasever'e kaptırdığı yıllarda çok sinirlenmiş. ''Yerim o portakalı'', ''Portakal'a gerek duymuyorum ki'' gibi açıklamalar yapmıştı. Geçen yıl ''Vicdan'' filmiyle ödülü alınca da ''Ödül bu muymuş?'' deyip tepki göstermişti. Şimdi jüri üyasi olan Nurgül Yeşilçay'a, Hande Ataizi'nden şöyle bir eleştiri geldi: ''Nurgül'ün çok sağlıklı bir değerlendirme yapacağını sanmıyorum. İyi oyuncudur, ama jüri olmak ayrı meziyet. Nurgül ödülü aldığında seviniyor, almadığında ise ödülü aşağılıyordu.''

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