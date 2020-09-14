Hande Ataizi'nden, "47 yaşına girdiniz" diyen muhabire: Terbiyesiz terbiyesiz konuşma, ben daha yeni 27 yaşındayım

Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna esprili bir şekilde, "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle takıldı. Ataizi, "Biz enerjileri öyle vermiyoruz, ben daha yeni 27 yaşındayım, arkadaşlarım da öyle diyor" dedi.

Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Hande Ataizi ile nişanlısı Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

Ataizi, "Çok güzel iki şey aldım biri Leon'dan, biri annemden, biri de Dinç'den. Oğlum Leon da altı yaşında oldu o da benim gibi eylül doğumlu. Tatil bitti şimdi geldik gerçeğe dönüş, işler güçler durumu şimdilik. Şehir hayatına girdik" dedi.

Ataizi, oğlu Leon'un doğum günü hediyesi olarak kendisine ne aldığı sorusuna ise "Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim burkuluyor" dedi.

Oyuncu, oğluyla arasında geçen konuşmayı da "Leon'a dedim ki 'Hani benim hediyem?', 'Anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim?' dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı" muhabirlerle paylaştı.