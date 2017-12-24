Hande Ataizi: Her gece aynı adamla film izlemek sıkıcı

Beş yıldır Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evli olan Hande Ataizi, ''Her gece aynı adamla DVD film izlemek, zamanla sıkıcı hale geliyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım. Bu sayede şimdi oturaklıyım" diye konuştu.

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre 2012'de Amerikalı Benjamin Harvey ile evlenen ve evliliğinin ikinci yılında anne olan Ataizi, ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor" dedi. Zamanında renkli yaşadığını ve bundan dolayı memnun olduğunu söyleyen Ataizi, "Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.