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Hande Ataizi: Çocuğumu salak gibi vaftiz ettirir miyim?

"Ben okusam bu haberleri ‘Kadın kafayı sıyırdı’ derim. Tövbe tövbe”

04 Temmuz 2015 15:15

Hande Ataizi, oğlunu vaftiz ettirdiği haberlerini “Çocuğumu salak gibi vaftiz ettirir miyim?” diyerek yalanladı.


Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, oğlu Leon Aslan’ı vaftiz ettirdiği haberleriyle gündeme gelen Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 

Ataizi, konuyla ilgili, “Yok canım öyle bir şey olabilir mi? Çocuğumu salak gibi vaftiz ettirir miyim? Yalan haber bunlar. İşimiz gücümüz yok, onunla mı uğraşacağız? Ben okusam bu haberleri ‘Kadın kafayı sıyırdı’ derim. Tövbe tövbe” dedi.

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