Hande Ataizi: 1 günlük evliliğim gereksiz atraksiyondu

Oyuncu Hande Ataizi, "Hangisi daha büyük pişmanlığınız: Altın Portakal heykelciğini kaybetmeniz mi, bir gün süren evliliğiniz mi?" sorusuna yanıt verirken evliliği hakkında "Olmayacak bir insanla gereksiz bir atraksiyondu" dedi.

Oyuncu Hande Ataizi, Hürriyet'ten Savaş Özbey'in sorularını yanıtladı. Ataizi, Özbey'in "Hangisi daha büyük pişmanlığınız: Altın Portakal heykelciğini kaybetmeniz mi, bir gün süren evliliğiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Altın Portakal ödülümü kaybetmedim, hırsız evden çalmıştı. Sonradan komite bana yeniden verdi. Şu anda Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu heykelciği bir hırsızın evinde de var. “Bu ne?” diye sorana, ne diyordur acaba? (Gülüyor) Bir gün süren evliliğimi de evlilikten saymıyorum zaten. Pişmanlık demeyelim de olmayacak bir insanla gereksiz bir atraksiyondu diyelim"