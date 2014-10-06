Hamster tekerleği okyanusa 'takıldı'

İran doğumlu Reza Baluchi, yaklaşık bin 660 kilometre uzunluğundaki mesafeyi "Hydro Pod" adını verdiği bir araçla kat etmek istiyordu. Baluchi, web sitesinde, "yardıma muhtaç çocuklara para toplamak ve daha iyi bir gelecek umudu taşıyan herkese esin kaynağı olmak amacıyla girişimi düzenlediğini" yazdı.

Bir hamster tekerleğini andıran araç, güçlü akıntılar nedeniyle rotasından çıkınca Baluchi yardım çağrısında bulundu. Baluchi, Florida eyaletindeki St. Augustine şehrinin yaklaşık 130 kilometre doğusunda, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

'Dünya barışı' için koşuyor

Sahil Güvenlik yetkilileri, daha önce bu seyahata çıkmaması için uyarılan Baluchi'nin uyarılara aldırış etmediğini açıkladı. Baluchi'nin kurtarıldığı anda bitkin durumda olduğu kaydedildi.

Haber ajansları Baluchi'nin daha önce koşarak ABD'yi turladığını, bisikletiyle 7 yıl boyunca 55 ülkeyi gezdiğini bildirdi. Baluchi, etkinliklerini "dünya barışı ve birlik" için yaptığını belirtiyor.

Baluchi, ülkesi İran'da "Batı yanlısı ve İslam karşıtı etkinlikler"den ötürü tutuklanmıştı. Avukatının ifadesine göre, rejim muhalifleriyle toplantılara katıldığı için 1,5 yıl hapis yattı. 2003 yılında ABD'ye yaptığı sığınma başvurusu kabul edilen Baluchi'ye vatandaşlık verildiği belirtildi.