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Yaşam

Hamsinin fiyatı bir günde 8 liradan 2 liraya düştü

Ordu'da kilosu 2 liraya düşen hamsiye vatandaşlar akın etti

23 Kasım 2016 16:13

Ordu'da dün 8 liraya satılan hamsinin fiyatının 2 liraya düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, yaptığı açıklamada, son iki gece Karadeniz'e açılan balıkçıların tonlarca hamsiyle limanlara döndüğünü söyledi. 

Artan hamsi avıyla fiyatın 2 liraya kadar düştüğünü belirten Aydemir, bu sezon ilk defa hamsi fiyatının 2 lira olduğunu ifade etti.

Aydemir, hamsi fiyatının günlük değişkenlik gösterdiğine dikkati çekerek, "O gece av çok olursa hamsinin de kasa fiyatı düşüyor. Bu da arz talebe göre hamsinin tezgahtaki fiyatına yansıyor." dedi. 

Şu anda yaklaşık 15-20 aralığında gelen hamsinin kasa fiyatının 40-50 lira olduğunu dile getiren Aydemir, kasa fiyatına göre tezgahlarda satışa sunulan kilogram fiyatının da düştüğünü kaydetti.

 

Tezgahlara akın



Altınordu ilçesinde yaklaşık 10 yıldır balık satışı yapan Ercan Kara, hamsi fiyatının 2 liraya kadar düşmesiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tezgahta 2 lira fiyatı gören vatandaşın en az 2 kilogram hamsi aldığını belirten Kara, "Bugün fiyat 2 lira ancak yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için vatandaş fiyatlar ucuzken bol bol hamsi alıyor" diye konuştu.

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