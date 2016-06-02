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Yaşam

Hamsiköy'ün muhtarı köyün adından dertli: Dağ başında hamsi ne gezer!

"Burada yapılan sütlacın bir başka bölgede yapılması mümkün değil"

02 Haziran 2016 11:54

Trabzon un Maçka ilçesi sınırları içerisindeki Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve sütlacı ile ünlü Hamsiköy son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. 

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; İsmini hamsiden aldığı için bir kıyı köyü olarak hayal edilen yöreye gelen yerli ve yabancı turistler kendilerini 1200 rakımlı Zigana Dağı’nda bir köyde bulunca şaşırıyor. Arap turistleri de kendisine çekmeye başlayan Hamsiköy’ün muhtarı Kamil Koç, “Yerli turistler buranın adı Hamsiköy olduğu için yemekte genelde hamsi istiyorlar. Dağın başında hamsi olur mu? Durumu izah ediyoruz. Gülüyorlar” diyor. 

 

Avrupa'dan sütlaç talebi


Trabzon-İran transit karayolunun Hamsiköy’den geçtiğini ancak 1987’de güzergâhın değişmesinin köyün göç vermesine neden olduğunu belirten muhtar Koç, 1990’lı yılların başında 4 bin 200 olan nüfusun şu anda binlere kadar düştüğünü söyledi.

Koç, “Transit yol olduğu zaman işler iyiydi, otobüsler, TIR’lar burada mola verirlerdi, ihtiyaçlarını burada giderirdi. Bu hareketlilik de köyü kalkındırırdı. Onlar gidince köy de bitti” diye konuştu.

Köyde 45 yıldır sütlaç yaparak geçimini sağlayan Osman Güner, ülkenin çeşitli yerlerinden hatta Avrupa’dan dahi sipariş talebi geldiğini belirterek, “Sütlaç hassas bir tatlı. Yani çok fazla bekletmeye gelmez. Bu nedenle siparişleri genelde geri çeviriyoruz. Yurtiçinden büyük sipariş gelirse, soğutma sistemli araçlarla bunları karşılamaya çalışıyoruz. Ama en güzeli bu sütlacı gelip burada yemektir” dedi. 

1924 yılından beri dedelerinin mesleğini sürdüren Temel Konak ise “Burada yapılan sütlacın bir başka bölgede yapılması mümkün değildir. Çünkü bu sütlacın ana maddesi olan süt tamamen bu bölgenin doğal otlarıyla beslenen ineklerinden elde ediliyor ve tadı farklı oluyor” dedi.

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