Hamsideki bolluk fiyatları düşürdü

Av sezonun açılmasının ardından son dönem bol avlanan hamsinin fiyatı 10 ila 15 liradan satılıyor.

Trabzon'da yaklaşık 4 ay önce yeni av sezonunun açılmasının ardından avlanan hamsinin bolluğu balık fiyatlarını da düşürdü.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavrit ve mezgitin kilogramı 15-20, hamsinin 10-15, çinekopun ise 40-50 liradan satışa sunuluyor.

Moloz mevkisinde balık satışı yapan Yakup Bektaşoğlu, bu sezon hamsinin oldukça bol ve kaliteli olduğunu söyledi.

Hamsinin fiyatından hem kendilerinin hem de müşterinin memnun olduğunu belirten Bektaşoğlu, "Hamsi dediğiniz zaman Trabzon akla gelir. Hamsiyle yatar, hamsiyle kalkarız. Hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar, tava ve ızgara yapmak üzere balık alıyorlar. Yaklaşık 20 liraya 4 kişilik aile doyuyor" dedi.