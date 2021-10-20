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Kültür-Sanat

'Hamlet' dizisinin afişi sansürlendi

Dizinin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi oyuncular yer alıyor

20 Ekim 2021 00:24

Hamlet dizisi GAİN'de 1 gün önce yayınlanmaya başladı. Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği; oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in afişlerine örtü eklenerek sansür uygulandı.

William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, uluslararası bir dizi festivalinde Türkiye’yi temsil eden ilk yapım. Hamlet, Series Mania'nın Uluslararası Yarışma bölümüne seçilme başarısını gösterdi. Dizinin afişinde oyuncu Elit İşcan uzanırken arkasında da Erdal Beşikçioğlu gözüküyor. Afişin sansürlü halinde ise Elit İşcan'ın üstünde örtü bulunuyor.

 

 

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