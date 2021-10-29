Hamit Kocabey’in istifası sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar, üyelik için 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM'ye başvuru yapabilecek.
TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.
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