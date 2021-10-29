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Hamit Kocabey’in istifası sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na bir üye seçilecek

MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 14 Ekim'de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kocabey, istifasını, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” sözleri ile duyurmuştu

29 Ekim 2021 15:30

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek.

Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar, üyelik için 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM'ye başvuru yapabilecek.

TBMM'nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adaylar başvurularını 1 Kasım'dan 5 Kasım saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığı Genel Evrak Birimi'ne şahsen ya da posta yoluyla yapabilecek.

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