Hamileyken yeniden hamile kalmak mümkün mü?

Gebelik sırasında yeniden gebelik Türkiye’de henüz görülmedi. Yaşanan son vaka 2009 yılında ABD'de gerçekleşti.

Uzmanlara göre hamileyken tekrar hamile kalmanın (Superfetasyon) sebebi kadının yumurtlamaya devam etmesi olarak gösteriliyor. Normalde gebelik üzerine, yani o gebelik sonlanmadan yeni bir gebelik oluşmaz. Sebebi ise kadınların her ay bir yumurta gelişimine uygun anatomide olmalarıdır. Gebelik oluştuktan sonra yumurtalıklar aktivasyonu duraklatır, bu nedenle gebelik oluşumu da doğum sonrasına dek mümkün değildir.

Hürriyet Aile'nin haberine göre, literatürde çok nadir olarak bu tür gebelikler bildirilmektedir. Bu durum tıpta iki şekilde açıklanır: Birincisi çok nadiren aynı ay iki yumurtanın gelişmesi ve bir tanesinin daha sonra döllenmesi (süperfekundasyon), ikincisi ise kadın gebe kaldıktan sonraki aylarda başka bir yumurta ile döllenme olmasıdır. (süperfetasyon). Yani tıp, normal şartlarda bunun imkansız olduğunu söylerken milyonda bir ihtimalle gerçekleşmiş gebelik üstü gebelikler vardır.

Ancak bu vakaların Türkiye’de görülmediğini de ekleyelim. Biz Türk doktorlarının tespit ettiği ve dahil olduğu böyle bir gebelik süreci bugüne kadar yaşanmadı. Ayrıca bazen gebelikler aynı anda iç ve dış gebelik olarak gelişip yanıltıcı da olabilir. Fakat bunlar da yaygın ve normal gebelikler sınıfına girmez. Korunmaya başlamak için gebelik sonrasını bekleyebilir ya da gebelikte cinsel ilişkiye girerken hijyen sağlama amacıyla prezervatif kullanabiliriz.

2009 yılında Time dergisinde yayınlanan habere göre Julia Grovenburg adlı Amerikalı bir kadın, 2 hafta arayla iki kez hamile kalmış. 31 yaşındaki kadının kızı 24 Aralık’ta dünyaya gelirken, oğlu da kızından tam 17 gün sonra 10 Ocak 2010’da dünyaya gelmiş.