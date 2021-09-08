Hamileyken Covid-19'a yakalanan iki anne yaşamını yitirdi

Antalya'da Covid-19'a hamileyken yakalanan iki anne, doğumdan sonra hayatını kaybetti. Annelerden biri ikiz bebek dünyaya getirdi. Bebeklerden, birinde de Koronavirüs tespit edildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan Ceylin Göktaş ve Nursel Aksoy Koranavirüse yenik düştü. Testi pozitif çıkan annelerden Ceylin Göktaş doğumdan 10 gün sonra ölürken Nursel Aksoy'un ise ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinin Koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.

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Göktaş'tan geriye 10 günlük bebeği kaldı

Kumluca ilçesinde, Ceylin Göktaş (30) hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise Koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı. Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceylin Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığı'nda alınan Covid-19 tedbirleri ile toprağa verildi.

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İkizlerin birinin testi pozitif çıktı

Finike ilçesinde ise hamile ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy Covid-19'a yakalandı. Aksoy'un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla alındı. Bebeklerden birinde Koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un cenazesi de alınan Covid-19 tedbirleri ile Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (İHA)