Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mutant virüs ile hamile kadın ölümleri arttı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutant virüste görülen artış ile Covid-19 bağlı hamile kadın ölümlerinin de arttığını söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaptığı açıklamada, mutant virüs vakalarındaki artışın ardından virüse bağlı hamile kadın ölümlerinin de arttığını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, gebelerin ilk 3 aydan sonra aşılanmaları gerektiğini belirterek, "Mutant virüs problemi ortaya çıkmadan önce biz gebelere, gebelik sonrasına aşılama önerirken, şimdi mutlaka özellikle gebeliğin ilk 3 ayı bittikten sonra hemen aşılanmalarını istiyoruz. Bu sadece Koronavirüste görülen bir durum değil aynı şey gripte de görülür" dedi.