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Sağlık

Hamilelikte parasetamol kullanımının yan etkisi ortaya çıktı

Parasetamol hamile kadınlarda genel olarak güvenli kabul edilen birkaç ağrı kesiciden biri

22 Mayıs 2015 11:51

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre hamilelerde uzun süreli parasetamol kullanımı, erkek çocukların üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmada parasetamolün yedi gün üst üste verilmesinin erkeklik hormonu testosteronun üretimini aksattığı tespit edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre testosteron, erkek üreme organlarının gelişmesinde anahtar önemde.

Parasetamol hamile kadınlarda genel olarak güvenli kabul edilen birkaç ağrı kesiciden biri.

Ancak daha önce yapılan çalışmalar da parasetamolün üreme sorunlarını tetikleyebileceği sonucuna varmıştı.

Danimarkalı uzmanların yaptığı bu araştırmada, ağrı kesici alan kadınların erkek çocuklarının üreme sorunlarına yol açabilen "inmemiş testis" sorunu yaşama olasılıklarının arttığı saptanmıştı.

Edinburgh Üniversitesi'nin çalışmasında ise farelerde insan hamileliği koşullarını taklit eden bir yöntem geliştirildi.

Farelere insan fetüsü dokusu nakledildi ve yedi gün boyunca parasetamol verildi.

Parasetamol verilen farelerin testosteron oranı, verilmeyenlere kıyasla çok daha düşük çıktı.

 

'Az miktarda kısa kullanımın etkisi yok'

 

Ancak yalnızca bir gün parasetamol verildiğinde bir etkisi olmadığı görüldü.

Araştırma ekibinin başkanı Dr. Rod Mitchell "Hamile kadınlara ağrı kesicileri en az dozda ve en kısa süreyle almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Uzmanlar araştırma sonuçlarının insanlar açısından ne ölçüde geçerli olduğunu söylemek için erken olduğunu belirtiyor.

Ancak araştırmacılar hamile kadınlar üzerinde böyle bir araştırma yapmanın etik nedenlerle mümkün olmayacağına da dikkat çekiyorlar.

 

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