Hamilelikte multivitamin 'israftan başka bir şey değil'

Bilim insanları, hamilelikte multivitamin kullanımının tamamen para israfı olduğunu, müstakbel annelerden çoğunun bunlara ihtiyacı olmadığını söylüyor.

İlaç ve Terapi Bülteni dergisinde yayınlanan araştırmada, hamile kadınlarda vitaminlerin etkisine bakıldı ve çoğunlukla fark yaratmadığı sonucuna varıldı.

Kadınlarda vitamin kullanımının sonuçlarını inceleyen araştırmacılara göre en büyük farkı folik asit yaratıyor: Günde 400 mikrogram kullanıldığında bebekte nöral tüp bozukluklarına karşı koruma sağlayabiliyor.

Günde 10 mikrogram D vitamini de anne ve bebekte kemik sağlığı açısından öneriliyor.

Hamilelikte A vitamini ise tehlikeli olabiliyor; fazlası bebeğe zarar veriyor.

Oysa vitamin üreticisi firmalar, kadınların bazen yeterli beslenemediklerini söyleyerek onları ürünlerini kullanmaya teşvik ediyor.

Araştırmacılara göre bu pazarlama yöntemi, bebeklerine hayata en sağlıklı şekilde başlama şansını vermek isteyen kadınlar üzerinde baskı yaratıyor.

Kraliyet Ebeler Akademisi'nden Janet Fyle ise "Tüm hamilelere tavsiye edilen tek takviye, nisbeten ucuza edinebileceğiniz folik asit ve D vitaminidir." diyor ve ekliyor:

"Biz hamile olan ya da hamile kalmaya çalışan kadınlara taze meyve ve sebze dahil sağlıklı, çeşitli bir beslenme ve folik asit öneriyoruz."

"Ayrıca kadınların 'iki kişilik' yemesine de gerek yok. Bu tamamen bir efsane."