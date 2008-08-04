T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Hamilelikte güvenlik kontrolleri zararlı mı?

Yapılan araştırmalar, bina girişlerindeki güvenlik kontrollerinin bebek üzerinde hiçbir olumsuz etkisi olmadığını gösteriyor.

04 Ağustos 2008 03:00

Hamile kadınların özellikle erken dönemde sık sordukları sorulardan birisi de güvenlik kontrollerindeki kapılardan geçmelerinin bir sakıncası olup olmadığıdır.

Bu özel kapılar, içinden geçen kişinin üzerinde silah gibi yoğun bir metal bulunması durumunda sesli alarm vererek görevlileri uyarırlar. Eskiden sadece havaalanları ve özel koruma uygulanan binaların girişlerinde bulunan bu metal detektörleri günümüzde tüm dünyada terör eylemlerindeki artış nedeniyle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda kişinin kullandığı binaların girişlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Bu kapıların çalışma mekanizması aslında son derece basit. Hafif bir elektrik akımıyla zayıf bir manyetik alan oluşturulur ve bu alanda herhangi bir nedenle kesilme oluştuğunda devre alarm verir. Yani bu cihazlar x-ışınları (röntgen) ile çalışmazlar.

Güvenlik kontrollerindeki metal detektörlerinde oluşan manyetik alan manyetik rezonans (MR)uygulamalarındakinden kat kat daha azdır. Yapılan bilimsel çalışmalar hamile kadınlarda gerek bebeği değerlendirmek gerekse anne adayındaki bazı patolojileri saptamak amacıyla yapılan MR incelemelerinin bebek üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olmadığını ortaya koyuyor. Üstelik özel kapıdan geçiş sırasında manyetik alana maruz kalma süresi MR ile kıyaslanamayacak kadar kısadır.

Öte yandan Physics in Medicine and Biology dergisinde Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan bir makalede değişik markalardaki el detektörlerinin hamile kadınlar ve bebekleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu cihazların gebelik açısından hiçbir risk oluşturmadığı sonucuna varıldı. (Kainz W. et al.)

Anlaşılabileceği gibi binaların girişlerindeki kontrollerin bebeğiniz üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Ancak özellikle ülkemizde uygulayıcılar da dahil olmak üzere pek çok kişinin yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle ve hamile kadınlara karşı olan hassas yaklaşımın bir sonucu olarak hastane girişlerinde dahi görevliler bu kapılardan geçmek istemeyen hamile kadınlara kolaylık gösteriyorlar. Bu gereksiz ve anlamsız bir yaklaşım olmakla birlikte farklı olduğunuzu hissetmek için biraz oyun oynamanın zararı yoktur. Bu tür bir kapıdan geçmek zorunda olduğunuzda hamile olduğunuzu söyleyerek ayrıcalık talep edebilir ve bunun tadını çıkarabilirsiniz.

(mumcu.com)


ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24