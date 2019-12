Hamilelikte güvenlik kontrolleri zararlı mı?

Hamile kadınların özellikle erken dönemde sık sordukları sorulardan birisi de güvenlik kontrollerindeki kapılardan geçmelerinin bir sakıncası olup olmadığıdır.



Bu özel kapılar, içinden geçen kişinin üzerinde silah gibi yoğun bir metal bulunması durumunda sesli alarm vererek görevlileri uyarırlar. Eskiden sadece havaalanları ve özel koruma uygulanan binaların girişlerinde bulunan bu metal detektörleri günümüzde tüm dünyada terör eylemlerindeki artış nedeniyle hastaneler, alışveriş merkezleri gibi çok sayıda kişinin kullandığı binaların girişlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.



Bu kapıların çalışma mekanizması aslında son derece basit. Hafif bir elektrik akımıyla zayıf bir manyetik alan oluşturulur ve bu alanda herhangi bir nedenle kesilme oluştuğunda devre alarm verir. Yani bu cihazlar x-ışınları (röntgen) ile çalışmazlar.



Güvenlik kontrollerindeki metal detektörlerinde oluşan manyetik alan manyetik rezonans (MR)uygulamalarındakinden kat kat daha azdır. Yapılan bilimsel çalışmalar hamile kadınlarda gerek bebeği değerlendirmek gerekse anne adayındaki bazı patolojileri saptamak amacıyla yapılan MR incelemelerinin bebek üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olmadığını ortaya koyuyor. Üstelik özel kapıdan geçiş sırasında manyetik alana maruz kalma süresi MR ile kıyaslanamayacak kadar kısadır.



Öte yandan Physics in Medicine and Biology dergisinde Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan bir makalede değişik markalardaki el detektörlerinin hamile kadınlar ve bebekleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve bu cihazların gebelik açısından hiçbir risk oluşturmadığı sonucuna varıldı. (Kainz W. et al.)



Anlaşılabileceği gibi binaların girişlerindeki kontrollerin bebeğiniz üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.



Ancak özellikle ülkemizde uygulayıcılar da dahil olmak üzere pek çok kişinin yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle ve hamile kadınlara karşı olan hassas yaklaşımın bir sonucu olarak hastane girişlerinde dahi görevliler bu kapılardan geçmek istemeyen hamile kadınlara kolaylık gösteriyorlar. Bu gereksiz ve anlamsız bir yaklaşım olmakla birlikte farklı olduğunuzu hissetmek için biraz oyun oynamanın zararı yoktur. Bu tür bir kapıdan geçmek zorunda olduğunuzda hamile olduğunuzu söyleyerek ayrıcalık talep edebilir ve bunun tadını çıkarabilirsiniz.



(mumcu.com)