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Sağlık

Hamilelik sürecinde grip aşısı bebeği koruyor

Uzmanlar hamilelere ilk kez aşı vurdurmaları gerektiğini söylüyor, çünkü böylece bebek doğmadan virüslerden korunabilecek.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Uzmanlar hamilelere ilk kez aşı vurdurmaları gerektiğini söylüyor, çünkü böylece bebek virüslerden korunabilecek.  

 

Araştırmalar hamilelik sürecinde grip aşısı yaptıran annelerin bebeklerinin diğerlerine göre gribe yakalanma riskini daha düşük olduğunu gösteriyor. 1,169 kişilik araştırma grubunda yapılan deneylere göre annesi grip aşısı olan bebeklerin gribe yakalanma oranının %41'e indiği gözlenmiş.


Gribe neden olan virüsün hamile kadınları etkileme oranının daha kuvvetli olduğu ve korunmanın hem anne hem bebek için oldukça önemli olduğu belirtiliyor.


Araştırma ekibinde bulunan Angelica Eick ise şöyle diyor : "Araştırma süresince elde edilen bulgulara göre hamimelik sürecinde kan yolu ile annenin antikorları bebeğe geçiyor bu da ilk altı ay boyunca bağışıklık sistemini kendi kendine geliştiremeyen bebeğe bağışıklık kazandırıyor. Böylece bebekler anne karnında koruma altına alınmış oluyor."


Araştırma sonuçları üzerine İngiltere'de hükümet anne adaylarına aşı için ilk resmi bir çağrıda bulundu.


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