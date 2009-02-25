Hamilelik döneminde ne kadar kilo almalısınız?

Diyet yapmak için bir kadının hayatındaki en uygunsuz dönem kuşkusuz hamileliktir. Hamileliğin ilerlemesi ile birlikte iştahın artması normaldir. Bu iştah artışı anne adayı ve bebeğin yeterli miktarda besin almasını sağlayan en doğal bir yol.



Hamilelikte kalori alımı artırılmalı mı?



Hamile bir kadın aldığı günlük kaloriyi arttırmak zorundadır. Birçok anne adayı hamilelik öncesinde aldığı kaloriden günlük 300 kalorilik bir artışa ihtiyaç duyar. Az miktarda yapılan ya da artan fiziksel aktiviteler sonrasında da alınacak kaloride değişiklikler yapılabilir.



Hamilelik süresince ne kadar kilo alınmalı?



Dr. Senai Aksoy, Anneyiz Biz dergisine yaptığı açıklamada, boyu kilosuyla orantılı bir kadın için hamilelik dönemi boyunca alınması gereken ortalama kilonun 12.5 olduğunu söylüyor. Bu değer önerilen 11 ila 16 kilonun ortalamasıdır. Ancak boyu kilosuyla orantılı olmayıp daha zayıf olan kadınlar için önerilen kilo artışı 18 kg. Şişman kadınlar için önerilen kilo artışı ise 7 ila 11 kg. Buna rağmen şişman kadınlar hamilelik süresince ne diyet yapmalı ne de kilo kaybetmeye çalışmalı. Bununla birlikte hamilelik dönemi şişman bir kadın için beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi için ideal bir dönemdir.



Hamilelikte kilo artışı nasıl gerçekleşir?



Annedeki kilo artışı hamilelik boyunca anne ve bebek arasında ayrı bir şekilde paylaşılır. Hamileliğin ilk dönemlerinde annede yağ depolanır ve gebeliğin ortalarında besin depolanması en yüksek seviyeye ulaşır. Hamileliğin erken dönemlerindeki depolanma sürecinin, hamileliğin son 10 haftasında hızla büyüyecek olan bebek için gerekli olabilecek enerjiyi sağlamak için yapıldığı düşünülüyor. Hamileliğin son döneminde bebeğin hızlı gelişebilmesi için, ihtiyaç duyulacak enerji ve anne adayının artan metabolik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gebeliğin ortalarında plasental büyümede ve organların ağırlıklarında hızlı bir artış yanında, kan yapımında da hızlanma görülür. Bununla beraber hamileliğin ilk evresinde depolanan ve hamilelik süresince kullanılmayan yağ deposu, emzirme için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır.



Fazla kilonun zararları var mıdır?



Araştırmalar özellikle hamilelik öncesinde sağlıklı olmayan kadınlarda ve hamilelik döneminde yeterli besin alamayan anne adaylarının, bebeklerinin düşük doğum ağırlıklı olma şansının daha fazla olduğu gösteriyor.



Bu risk aynı zamanda annenin yaşam tarzına da bağlıdır. Hamilelik döneminde sigara içmek gebeliğin sonucunu etkiler. Bunun yanı sıra fazla kilo almak da iyi değil. Şişman kadınlar gebelik süresince problemler yaşayabilirler. Kolların ve uylukların üst kısımlarında biriken yağ dokusunun doğum sonrasında geri dönüşü çok zordur.



Fazla kilo almadan gerekli besin ve kaloriyi almak için iyi bir yol sağlıklı beslenmektir. Patates cipsleri, kola ve çikolatalar yerine meyve, yoğurt ve şekersiz tahıl yemek sağlıklı beslenmek için idealdir.



Sağlıklı kilo artışı nasıl olmalı?



Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde 1.3 kg ila 3.6 kg ve bundan 1 hafta sonra da 400-450 gr almak en uygun durumdur. Anne adaylarının en hızlı kilo artışı ise son 3 ay içerisinde gerçekleşir. Bebek doğduktan 1 ya da 2 hafta sonra kadınların yaklaşık olarak 8–9 kilo kaybetmesi normaldir. Hamilelik döneminde aşırı kilo almayan kadınlar hamilelik öncesi kilolarına 4–6 ay içinde geri dönerler.



Ender durumlar bazı anne adaylarında gebeliğin son haftalarında sıvı birikimi görülür. Sıvı birikimi bir haftada aşırı kilo almaya ve ayaklarda ve yüzde ödem oluşmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu sıvı birikimi preeklampsi işareti olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza başvurmanız gerekir.

