Hamileliğin ilk ve son 3 ayında oruç sakıncalı

Hamilelik sırasında saunaya girmek sakıncalı

Az yiyen hamilenin çocuğu obez oluyor

Anne adaylarının oruç tutması sağlık sorunları olduğu zaman riskli hale gelebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Gebeler kan şekerinin düşmesi ve vücut sıvısının azalmasına meyillidirler” diyor.Dr. Fıçıcıoğlu, hamilelikte oruç tutulması ile ilgili şunları söylüyor:“Oruç, annenin kendi sağlığı ve taşıdığı bebeğin sağlıklı gelişimi açısında çeşitli riskler taşır. Oruç tutmayı planlayan hamilelerin, bu riskleri göz önünde bulundurarak karar vermelerini tavsiye ediyoruz. Yaz aylarında oruç tutuluyorsa sıvı kaybını azaltmak için dışarı mümkünse çıkılmaması önerilir. Anne adayı sahura mutlaka kalkmalı ve dengeli bir şekilde gıdalarını almalıdır. Ancak oruç tutmak isteyen hamile kadınların, hamileliğin sonunda kaza orucu şeklinde tutmaları hem kendileri hem de bebek açısından çok daha olumlu olacaktır.”Hamileliğine rağmen oruç tutmak isteyenlerin mutlaka doktoruna danışması gerektiğini ve risk taşıyıp taşımadığını öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Fıçıcıoğlu, eğer bir sorun yoksa yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor:“Dengeli beslenme prensipleri oruç tutan anne adayları için de geçerlidir. Bu dönemde beslenme mönüsü, anne ve bebeğin ihtiyaçlarını en iyi miktarda karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Ancak oruç tutulduğunda düşmüş kan şekerine bir tepki olarak oluşan yağ hücresi yıkımı ve buna bağlı kanda biriken keton adlı maddelerin bebeğe geçtiğinde onun beyinsel gelişimini nasıl etkileyeceği de tam olarak belli değildir. Bu nedenle hamileliğin ilk ve son üç aylarında oruç tutulmamasını tavsiye ediyoruz. Hamileliğinde şeker hastalığı ortaya çıkmış veya tansiyon problemi olan gebelerin de oruç tutmaları sakıncalıdır.Oruç tutan hamilelere sık sık ve bol su içmeleri önerilir. Ramazanda oruç tutan hamilelerin düzenli sıvı da alamamaları tansiyonda düşmeye ve bayılmaya neden olabilir. Özellikle yaz ayları başta olmak üzere herhangi bir zamanda oruç tutulması vücudun enerjiden yoksun kalması yanında sıvıdan da yoksun kalmasıyla anne adayında halsizlik, bayılma hissi gibi durumlara neden olacak, haftalık alınması gerekli kilo miktarı alınamayabilecek ve idrar yolu enfeksiyon riskini artacaktır.”