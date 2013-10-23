Hamileliği stresli geçen anne bebeğini gelecekte depresyona sokuyor

Son yapılan bir araştırma hamilelik sırasında yaşanan stresin, bebeğin ileriki yaşamında depresyona neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Jena Üniversite Hastanesi’nden uyku ve uyku bozuklukları üzerine çalışmalar yürüten Profesör Matthias Schwab, anne adayının yoğun stres altında kalmasının, fetüste REM evresinin erken bir şekilde gelişimesine neden olabileceğini ifade etti. Schwab, bu erken gelişimin ise uykunun görüldüğü REM evresi ile derin uyku arasındaki geçişin normalden daha sık yaşanmasına neden olabileceğini belirtti. Bebeğin buna bağlı olarak “Hayatı boyunca strese duyarlı olabileceğini” söyleyen Matthias Schwab, kanda anneden geçen yüksek oranda stres hormonu bulunması halinde vücudu otomatik olarak bu değerleri normal olarak algıladığını ifade etti. Araştırmacı, yüksek stres hormonu seviyesinin ve uyku evreleri arasında sıklıkla geçiş yaşanmasının depresyon hastalıklarının bir belirtisi olduğunu vurguladı. Hamile kadınların stresten uzak durmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Alman bilim insanı, aksi halde bebeklerin hayatları boyunca depresyonla mücadele etme ihtimalinin doğduğunu söyledi.