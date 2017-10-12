Hamilelere sigara ve alkol uyarısı

KAYSERİ, (DHA) - ÇOCUK sağlığı uzmanı Dr. Seçil Köse, hamilelikte kullanılan sigara ve alkolün, bebeklerde kalp rahatsızlığına davetiye çıkardığını söyledi. Kalp ve dolaşım sisteminin doğuştan olan yapısal veya fonksiyonel anomalilerine \'Doğuştan Kalp Hastalığı\' (DKH) dendiğini söyleyen Dr. Köse, \"DKH’nin sıklığı 100 canlı doğumda 0.8-1 olarak belirlenmiş olsa da bir kardeşinde DKH varsa yüzde 2-4 gibi yüksek oranlara çıkabilmektedir” dedi.

Yeni doğan bebeklerde, doğuştan kalp hastalığı riskini artıran sebeplere dikkat çeken Uzman Dr. Köse, \"Annenin gebeliğinde özellikle ilk 3 ayında geçirdiği bazı enfeksiyöz hastalıklar (kızamıkçık), gebelikte sigara, alkol, eroin kullanımı ve gebelikte alınan bazı ilaçlar (valproik asit, lityum, retinoik asit) ve anneye ait gebeliğe bağlı şeker hastalığı gibi bazı kronik hastalıklar, yeni doğan bebekte DKH gelişim riskini arttırmaktadır” diye konuştu. Doğuştan kalp hastalığının belirtileri hakkında da bilgiler veren Köse, şunları söyledi:

\"Yenidoğan bir bebekte DKH; morarma, emmede yetersizlik, özellikle emerken terleme, çabuk yorulma ve bazen hızlı nefes alıp verme şeklinde bulgu vermektedir. Fizik muayenede ise bebekte siyanoz (morarma), derinin soluk, kül rengi olması, hızlı nefes alıp verme, kalbin normalden hızlı çalışması ve üfürüm duyulması gibi bulgular saptanmaktadır. Tanısında, Elektrokardiyografi (EKG), Göğüs Radyografisinden yararlanılmakla beraber, çoğunlukla kesin tanı Ekokardiyografi (EKO) ile konulmaktadır. Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi ise girişimsel tedavi ve bazı nadir vakalarda ileri tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır.\"