Hamilelere 'Yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymeyin' uyarısı

BURSA, (DHA) - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte bel ağrılarının artmasının normal olduğunu belirterek, gebelere \"Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymeyin\" uyarısında bulundu.

Bursa Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Aksakallı, hamilelikte bel ağrılarının önüne geçilmesi için zorlayıcı hareketlerden uzak durulması gerektiğini belirtti. Opr. Dr. Aksakallı, \"Bel üzerindeki yükü artırdığından çok yüksek ya da tamamen düz ayakkabı giymemek gerekir. Varisli bacaklarınız için dolaşımı hızlandırıcı etkisi bilinen, soğuk su masajı yapabilirsiniz. Uzun süre ayakta kalmamak, uzun süre oturmamak, yatar pozisyonda ayakları yukarı kaldırmak, düzenli egzersiz yapmak rahatlama sağlar. Hamilelikte daha çok ayakların şiştiği gözlenir. Bunun için gün içinde ayaklarınızı oturduğunuz yerden biraz daha yükseğe koyarak dinlenebilirsiniz\" dedi.

Gebelik döneminde kadınların karın, kalça ve göğüs bölgesinde çatlakların da ortaya çıktığını kaydeden Opr. Dr. Aksakallı, \"Çatlakları tümüyle önlemek mümkün olmamakla beraber, alınan bazı önlemlerle çatlakların önüne geçilebiliyor. Hamileliğin son dönemlerinde sanki yeterince hava alamıyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Bu durum, büyüyen rahmin akciğerlere alttan yaptığı baskıdan kaynaklanır. Vücudunuzu dik duruma getirerek, egzersiz ile akciğer kapasitesini artırabilirsiniz\" diye konuştu.

Opr. Dr. Volkan Aksakallı, hamilelikte mide bulantısıyla başa çıkmanın yolları olduğunu da belirterek, \"Midenizin bulandığı dönemlerde beslenme şeklini değiştirmek gerekiyor. Azar azar ama daha sık yemek yenmeli. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı\" dedi.



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