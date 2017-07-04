Hamileler tatilde nelere dikkat etmeli?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Özkaynak, gebelikte denize girmenin sakıncalı değil aksine suyun kaldırma gücü nedeniyle vücuda binen yükü azaltacağından dolayı rahatlatıcı olduğunu söyledi. Op. Dr. Özkaynak, havuza girilecekse hamilelerin özellikle suyun temiz olmasına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Hamilelik döneminde tatil planları, anne adaylarının en çok endişe ettiği konular arasında. Yolculuk planından, otel seçimine, deniz ve havuza girmekten, güneşlenmeye kadar pek çok noktada hamile anne adaylarının dikkatli olması gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Özkaynak, hamilelere tatil ve seyahat uyarılarında bulundu.

En uygun spor yüzme

Yaz aylarında hamile anne adaylarının yapabilecekleri en uygun sporun yüzme olduğunu aktaran Özkaynak, "Gebelikte denize girmek sakıncalı değil aksine suyun kaldırma gücü nedeniyle vücuda binen yükü azaltacağından dolayı belli bir rahatlama sağlar. Yalnız dikkat edilmesi gereken konu, özellikle havuza girilecekse suyun temiz olmasıdır. Eğer su temiz olmazsa cilt mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, göz iltihapları, vajinit gibi durumlara yol açabilir" dedi.

"Güneş faydalı fakat bazı kurallara dikkat etmek gerekir"

Güneşin, hamilelik döneminde iyice hassaslaşan cildi yakıp, lekeler oluşturabileceğini hatırlatan Özkaynak, "Bu nedenle uzun süre güneşte kalıp bronzlaşmaktan kaçınılması gerekiyor. Gölgede kısa aralıklarla güneşlenmek, hamileler için en sağlıklı seçim olacaktır. Güneşin elbette insan vücudu için faydalı olduğunu söyleyen Op. Dr. Özkaynak, ancak bazı kurallara dikkat edildiği sürece bunun faydalı olabileceğini aktardı.

Hamileler hangi saatlerde güneşlenebilir?

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneşe çıkılan saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özkaynak, sabah saat 10.00’dan önce ya da akşamüstü 16.00’dan sonra güneşe çıkılması gerektiğini, kesinlikle 11.00-14.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları ve bu saatler arasında hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamaları noktasında uyardı.

"Denizden çıkınca en kısa zamanda ılık suyla duş alınmalı"

Denizden çıkınca ıslak vücutla gezmemek, hemen kurulanıp kıyafetleri değiştirmek ve en kısa zamanda ılık suyla duş yapmak gerektiğini dile getiren Op. Dr. Özkaynak, "Bronzlaşmak amacıyla güneşin altında kalmak yanlıştır, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalmak düşük riski yaratır ayrıca güneşin ışınları ve kumsallardan yansıyan sıcaklıklar, sıcak çarpmasına neden olabilir. Günün sıcak saatlerinde gebeler, bol sıvı almalı ve dinlenmek amacıyla öğlen saatlerinde uyumalıdırlar" şeklinde konuştu.

Güneşlenmek bebeğe zarar verir mi?

Güneşte normalden daha fazla sıvı kaybı yaşandığını fazla sıvı kaybının da hem anne hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Op. Dr. Özkaynak, hamileyken olduğunu güneş ışınlarına direkt maruz kalmadan akşama doğgüneşlenmenin doğru zamanda olduğu müddetçe bebek için de oldukça faydalı ru güneşlenmenin bebeğe zarar vermediğini bildirdi.

Hamile kadınların güneş kremi kullanması sakıncalı mıdır?

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için mutlaka koruyucu güneş kremi kullanılması gerektiğini aktaran Op. Dr. Özkaynak, gebelik için özel üretilmiş yüksek faktörlü güneş koruyucuların ciltte gebelik lekelerinin oluşumunu da engellemeye yardımcı olacağının altını çizdi.

"Tatil için en güvenli dönem hamileliğin 18-24 haftasıdır"

Hamilelik süresince özellikle ilk aylardan itibaren seyahat yapılabildiğini, en güvenli dönemlerin ise 18 ile 24'üncü hamilelik haftaları olduğunun altını çizen Op. Dr. Özkaynak, "İlk 3 ayda görülen kanamalar ve son ayda doğumun başlama olasılığına karşın daha dikkatli olmakta fayda vardır. Uzun yolculuklarda uçak tercih edilebilir. Belli kurallara dikkat edilerek otomobil yolculukları da yapılabilmektedir. Yurtdışı seyahatlerine çıkarken anne adaylarının gerekli tüm tedbirleri alması ve acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlar konusunda doktoruna danışması gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

"Günde 1 tane maden suyu ve bol sıvı tüketimi yapılmalıdır"

Tatilde ve güneşte bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Özkaynak, "Günde 1 tane maden suyu elektrolit kaybına yardımcı olabilmektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığını veya tahmin edilenden fazla sıvı kaybı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu idrar rengidir. İdrar rengi açık çay rengi gibi koyulaşmışsa sıvı alımı azalmış veya sıvı kaybı artmış olabilmektedir" dedi.

"Hamilelikte spor hem sağlıklı hem de formda kalmayı sağlar"

Hamilelikte zeytinyağlı ve hafif yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini ve kabızlık olmaması için tedbirlerin alınmasının önemine değinen Op. Dr. Özkaynak, "Sokakta ve açıkta satılan yiyeceklerden ve açık sulardan uzak durulması gerekir. Tatil yerlerinde yapılan su sporları, dalış gibi spor aktiviteleri hamileler için risk taşır. Hamilelerin daha çok yüzme, yürüyüş, yoga ve pilates gibi hafif aktiviteleri yapması bebek ve anne adayının sağlığı açısından daha önemlidir" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Özkaynak, yolculuk yapacak anne adaylarının dikkat etmesi gereken kurallar ile ilgili şunları söyledi:

"28-36 hafta arası gebeler uçuş izin doktor raporu almalıdır. Havaalanlarındaki güvenlik kapıları ve uçaktaki radyasyon bebeğe zarar vermez. Uçakla seyahat ederken rahat kıyafetler giyilmelidir. Sırt için mutlaka destek amaçlı yastık kullanılmalıdır. Ayaklar seyahat boyunca hareket ettirilmeli ve uygun zamanlarda uçak içinde küçük yürüyüşler yapılmalıdır. Bol sıvı alınmalıdır. Kahve çay gibi içecekler mümkün olduğunca az tüketilmelidir. Eğer seyahat edilecek ülke, enfeksiyon riski taşıyorsa ya seyahat ertelenmeli ya da gitmeden önce gerekli tetkikler ve aşılar yaptırılmalıdır. Emniyet kemeri karnın üstüne değil alt taraftan geçirilerek takılmalıdır.Yolculuk esnasında aralarda atıştırmalar yapılmalı ve kafeinli içeceklerden kaçınılmalıdır."

Hamilelerin denize girerken nelere dikkat etmeli konusunda Op. Dr. Özkaynak şu ifadeleri kullandı:

"Deniz veya havuz eğer bakteriyolojik incelemelerinin yapılıp yapılmadığını kontrol edin ve ilk tercihiniz mutlaka denizden yana olsun. Havuzdan enfeksiyon kapma riski vardır. Denize girilecek kıyıda kolibasili oranı ve suyun temizliği konusunda o ildeki sağlık müdürlüğü veya sağlık ocaklarından bilgi alın. Mantar enfeksiyonlarından korunmak için ıslak mayoyu üzerinizde kurutmayın. Mutlaka yedek mayonuz olsun ve sudan çıkınca değiştirin. Denize ya da havuza her girişinizden sonra duş alın. Özellikle havuz sonrası klorun vücudunuzdan temizlenmesi gerekir."

Tatile çıkmadan önce anne adaylarının yanlarına almaları gerekenlere ilişkin ise Op. Dr. Özkaynak şöyle konuştu:

"Anne adayı tatile çıkmadan kısa süre önce doktoru ile görüşüp tatil için doktorunun onayını almalı Tatil yapılacak yerin tıbbi olanakları önceden araştırmalı (en yakın hastanenin yeri gibi) ve gerekli tıbbi belgeler yanına almalı. Valizde mutlaka güneş kremi, şapka, bol, pamuklu ve terletmeyen kıyafetler, güneş güzlüğü ve ayakların rahat edeceği ortopedik terlikler yer almalı. Mutlaka yedek birkaç mayo bulundurulmalı."