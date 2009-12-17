'Hamileler domuz gribi aşısı olmazsa...'

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribi aşısını olmayan hamilelerin mikrobun bulşması sonrası hayatlarını kaybedeceklerini ifade etti.



HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın "Aşı olmayan hamileler domuz gribi olursa ölür" (17 Aralık 2009) başlıklı yazısı şöyle:



Aşı olmayan hamileler domuz gribi olursa ölür



Habertürk'ün dünkü manşeti üzerine sabah ilk arayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ oldu.

Manşeti hatırlıyorsunuzdur. Sanofi Pasteur'un ABD'de üretip ABD'de dağıttığı hamile ve çocuklara yönelik adjuvansız aşıların bir bölümünün etkisiz olduğu anlaşılmış ve ilaçlar üretici firmaya iade edilmişti.

Bakan Akdağ bu haberimiz üzerine aramıştı.

"Fatih Bey, siz bu ülkedeki en sorumluluk sahibi gazetecilerden birisiniz. Başından beri de bu H1N1 konusunda çok doğru yayınlar yaptınız" dedi.

Lafın nereye geleceğini tahmin ediyordum.

Gecikmedi, "Biliyorsunuz, bu aşı meselesinde kafalar çok karıştı. Bugünkü manşetiniz işimizi daha da zorlaştıracak" dedi.

"Sayın Akdağ, haberimizde sorunun ABD'deki aşılarda olduğunu söyledik. Bizimki Türkiye'ye yönelik bir uyarı. Dikkat çekme haberi" dedim.

"Biliyorum. Haberi okuyunca o gayet net anlaşılıyor ama Türkiye'de kaç kişi haberin detayına bakar. O başlığı gören, içini okumayacak. Zaten zorlandığımız aşı işinde daha da zorlanacağız. ABD'deki aşıların bir bölümünde yüzde 6'lık bir antijen eksikliği görülmüş. Ancak aşılananların yeniden aşılanması gerekmediği açıklandı" dedi.

Bakan Akdağ, Türkiye'de gebelik ölüm oranlarının yüz binde 70 olduğunu, son yıllardaki yoğun çalışmalarla bunun yüz binde 16'ya kadar düştüğünü anlattı.

Ancak domuz gribi nedeniyle hamile ve loğusa ölümlerinde çok ciddi bir artış gözlemlendiğini söyledi.

"Fatih Bey, domuz gribine karşı hamileleri aşılamak lazım. Ebelerimiz Anadolu'da ev ev dolaşarak hamile kadınlarımızı, loğusalarımızı aşıya ikna etmeye çalışıyorlar. Bakın domuz gribinden kaybettiğimiz hamile ve loğusa sayısı 27 kişi oldu. Biz bunun artmaması için uğraşıyoruz" diyen Bakan Akdağ şöyle devam etti: "Sorumlu bir gazeteci olduğunuzu bilmesem aramam. Ama şunu bilmenizi isterim Fatih Bey, domuz gribi hamileler için ciddi bir tehlikedir. Şakaya gelir tarafı yoktur. Hamile kadınlarımız eğer aşı olmamışlarsa mikrobu kaptıkları zaman ölürler. Bu çok büyük bir sorumluluktur."

Bakan Prof. Dr. Recep Akdağ'ın bu kesin cümlesi karşısında benim de bunu duyurmaktan başka çarem yok.

"Hamile hanımlar domuz gribi aşısı olmalı. Yoksa..."