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Yaşam

HAMİLE VE ENGELLİYE 2 GÜN KAR İZNİ  ANKARA (A.A)

08 Mart 2011 12:35

-HAMİLE VE ENGELLİYE 2 GÜN KAR İZNİ  ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, hamileler, emzikli bayanlar, kalp, böbrek yetmezliği, tansiyon hastaları ve engelli kamu personelinin bugün ve yarın idari izinli sayılacakları bildirildi.  Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk ve kar yağışlı havanın, gün boyu ve yarın da devam edeceği kaydedildi.  Açıklamada, ''Kötü hava koşulları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Mart 2011 tarih ve 3 sayılı tavsiye kararı uyarınca ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli bayanlar, kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği hastaları, kronik hastalıkları bulunanlar ve engelli kamu personelinin, 8-9 Mart 2011 tarihlerinde sağlık-idari izinli sayılmaları Ankara Valiliğince uygun görülmüştür'' denildi. 

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