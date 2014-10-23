Hamile olduğunu doğumdan iki hafta önce öğrendi

Avustralya’nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’de Kate Hudson adlı bir kadının doğumdan iki hafta önce hamile olduğunu öğrendiği açıklandı. Şaşırtıcı olay hakkında konuşan uzmanlar, böyle bir durumun mümkün olduğunu belirtti.

Radikal'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki Kate Hudson, hamile olduğunu Avrupa ’da arkadaşlarıyla tatildeyken öğrendi. Hamile olduğunu 38’inci haftada fark eden Hudson, “Hamileliğimin belirtileri olmadı. Hala düzenli bir şekilde regl oluyordum. Midem bulanmıyordu, sabah bulantılarım olmuyordu, çok az kilo aldım, dolayısıyla hamile olduğumu düşünmek aptalca olurdu. Hamileliğimde yalnızca kabızlık yaşadım ve göğüslerim büyüdü” dedi.

Konu hakkında konuşan Profesör Michael Permezel, çalıştıkları hastanede yılda yaklaşık 6 bin doğum gerçekleştirdiklerini; bu kadınlardan yılda iki ya da üçünün hamile olduğundan haberinin olmadığını belirtti.