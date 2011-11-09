T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hamile olduğunu 4.5 ay anlamamış

14 gün önce anne olan ünlü manken ve sunucu Simge Tertemiz, hamile olduğunu 4.5 ay sonra fark ettiğini söyleyerek şaşırttı

09 Kasım 2011 02:00



T24- 14 gün önce anne olan ünlü manken ve sunucu Simge Tertemiz, hamile olduğunu 4.5 ay sonra fark ettiğini söyleyerek şaşırttı.



Milliyet'in haberine göre, Tertemiz, “Hamile olduğumu bilmeden 4.5 ay geçirdim. Kadınsal fonksiyonlarımda bir değişiklik yoktu. Hiç anlamadım. Zaten çok zayıftım, karnımda öyle belirgin bir büyüme olmadı. Sadece göğüslerimde irileşme oldu. Kist mi var diye korktum ve doktora gittim. Hamile olduğumu öyle öğrendim” dedi.


Hemen 5 yıldır beraber olduğu işadamı Murat Kadıoğlu ile nikâh masasına oturduklarını söyleyen Tertemiz, “Oğluma Allah’ın mucizesi anlamına geldiği için Kayra adını koydum” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24