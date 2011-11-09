Hamile olduğunu 4.5 ay anlamamış





T24- 14 gün önce anne olan ünlü manken ve sunucu Simge Tertemiz, hamile olduğunu 4.5 ay sonra fark ettiğini söyleyerek şaşırttı.





Milliyet'in haberine göre, Tertemiz, “Hamile olduğumu bilmeden 4.5 ay geçirdim. Kadınsal fonksiyonlarımda bir değişiklik yoktu. Hiç anlamadım. Zaten çok zayıftım, karnımda öyle belirgin bir büyüme olmadı. Sadece göğüslerimde irileşme oldu. Kist mi var diye korktum ve doktora gittim. Hamile olduğumu öyle öğrendim” dedi.





Hemen 5 yıldır beraber olduğu işadamı Murat Kadıoğlu ile nikâh masasına oturduklarını söyleyen Tertemiz, “Oğluma Allah’ın mucizesi anlamına geldiği için Kayra adını koydum” diye konuştu.

