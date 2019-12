Hamile kalmanın kolay yolu

Bir an önce bebek sahibi olmak istiyorsanız bunları yapmanız gerekiyor...



3 ay önce



Kilo kontrolü



Çok kilolu ya da çok zayıf olmanız hormonlarınızı etkiler. Eğer kilonuz olmanız gerekenden fazlaysa bu durumda kilonuzun yüzde 10’unu vermeniz yani 70 kiloysanız 7 kilo vermeniz daha kolay hamile kalmanızı sağlar. Eğer olmanız gereken kilonun çok altındaysanız da hamile kalmakta zorlanabilirsiniz.



Vücudunuzu kontrol edin



Her kadının yumurtlama günü âdetin başladığı günden sonraki 14 -16. gün olmayabilir. Eğer 31 günde bir adet görüyorsanız yumurtlama döneminiz 18. gün olabilir. Eğer 24 günde bir adet görüyorsanız yumurtlama döneminiz ayın 10. günüdür. Vücut ısısı takibi de doğurganlığınızı ölçmek için yapmanız gerekenler arasındadır. Yumurtlamanın olup olmadığının saptanması için basit şekilde uygulanabilir. Bu yöntem için geliştirilen aletler her gün uyandıktan sonra yataktan kalkmadan, ağızdan vücut ısısını ölçerek, adet gününe göre kaydediyor. Normalde yumurtlama sonrasında salgılanan progesteron hormonuna bağlı olarak adet döneminin ortasına rastlayan bir dönemde vücut ısısı yaklaşık 1 derece yükseliyor. Eğer yumurtlama olmazsa ısı değişimi de olmuyor. Yumurtlamanın takibi için yumurtlamayı uyaran ve salgılandıktan sonra idrarla atılan 'luteinize edici hormonu' (LH) saptayan özel idrar çubukları da kullanabilirsiniz. Günümüzde yumurtlamanın tespitinde en çok ültrason takipleri ve 28 günde bir adet gören kadınlarda 19 - 24. günler arasında yapılan kanda progesteron hormon düzeylerinin ölçülmesi kullanılıyor.



Işığın gücü



Belki şaşırtıcı ama uyuduğunuz odadaki ışığın doğurganlık üzerinde etkisi var. Yapılan araştırmalar ışık açık yatanların, kapalı yatanlara oranla hamile kalma şansının daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle hamile kalmak istediğiniz dönemde birkaç gün ışıklar açık yatmanız gerekebilir.



Yediklerinize dikkat edin



Yediğiniz yiyeceklerin doğurganlığınız üzerinde doğrudan etkisi vardır. Çünkü yedikleriniz direkt olarak vücudunuzu etkiler. Eğer mümkünse organik ürünler yemeye çalışın. Folik asit deposu yeşil yapraklı sebzeler, demir içeren kırmızı et, kalsiyum içeren süt ürünleri, çinkodan zengin kuşkonmaz ve lifli besinler doğurganlığı artırır. Yeni araştırmalara göre light süt ürünleri yumurtlamaya zarar verebilir bu nedenle uzmanlar normal yağ oranı içeren süt ürünlerinin tüketilmesini öneriyorlar.



Kötü alışkanlıklardan uzak durun



Yapılan araştırmalar alkol ve sigaranın doğurganlık ihtimalini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Sigara dumanında bulunan toksin elementler yumurtanın şekline, yumurtlama ve döllenme süreçlerine zarar veriyor. Araştırmalara göre sigara içenlerin hamile kalma ihtimali, içmeyenlere göre yüzde 40 daha az. Aynı zamanda düşük yapma riskleri de daha fazla. Sigarayı bıraktıktan ancak üç ay sonra döllenme süreci normale dönüyor.



Eşiniz de sağlıklı olmalı



Sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durmak sadece sizin yapmanız gerekenler değil eşinizin de yapması gerekenler arasında yer alıyor. Çünkü eşinizin sağlıklı olması demek, sağlıklı spermler demektir.



Unutmayın



Eğer bugüne kadar doğum kontrol hapıyla korunduysanız şunu unutmamalısınız; doğum kontrol hapı kullanmış olmanın gelecekteki hamilelik potansiyelinizi olumsuz etkileyeceğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yok. Ancak 30 yaşın üstündeyseniz ve 10 yıldan uzun süredir düzenli hap kullanıyorsanız, döllenme sürecinin normal seyrine oturması için en az üç ay gerekiyor.



1 ay önce



Stresi azaltın



Yapılan araştırmalar stresin doğurganlık üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle stresten uzak durmalı ve rahatlamak için elinizden geleni yapmalısınız. Örneğin tatile çıkabilirsiniz çünkü tatil stresten uzak durmanıza yardımcı olur.



Uyku düzeni



Akşamları geç yatıp, sabahları erken kalkmak gibi bir alışkanlığınız varsa bundan kurtulmalısınız. Çünkü uyku düzeniniz de hamile kalmanızı etkiler. Her gün aynı saatte yatıp, sabah da aynı saatte kalkmaya çalışın.



Cinsel yaşam



Ayda bir ya da iki defa eşinizle birlikte oluyorsanız neden hamile kalamadığınızı düşünmeniz çok yanlış çünkü düzenli cinsel ilişki olmadığı sürece hamile kalabilmek çok zor. Düzenli ve sık yaşanan cinsellik doğurganlığınızı artıracaktır.



Akupunktur



Yapılan araştırmalar akupunkturun yumurtlama sürecini hızlandırdığını ve rahim bölgesindeki kan seviyesini artırdığını ortaya koyuyor. Böylece yumurtaların döllenme şansı da artıyor.



Kafeinden uzak durun



Kafein hamile kalma şansınızı azaltıyor fakat kafeinin sadece kahvede olduğunu düşünerek kahveyi kesmek yeterli değil. Örneğin diyet kolada 18mg kafein bulunurken, sütlü çikolatada 30mg kafein bulunuyor.



Unutmayın



Hamile kalmak istiyorsanız, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve lifli gıdalardan dengeli miktarda tüketilen bir beslenme şeklini tercih etmelisiniz. Bu besin maddeleri sebze-meyveler, süt ürünleri, balık, et, kabuklu kuruyemiş ve tahıllardan sağlanabilir. Ancak bu besin gruplarından da günlük belli miktarda alınmalıdır. Aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak kalarak, günlük aktivitelerde daha hareketli olarak ideal kiloya yakın ağırlığınızı korumalısınız.



Hamile kalmanın kolay yolları



• Adet görmeden iki gün önce cinsel ilişkiye girebilirsiniz.

• Spermler 24 saate kadar canlı kalabilir. Bu nedenle aynı gün içinde birden fazla cinsel ilişkiye girmeye çalışın.

• Cinsel ilişkiden önce sıcak bir duş almak hamile kalmanızı engeller çünkü spermlerin tembelleşmesine neden olur.

• Hamile kalmak sanıldığı kadar kolay değildir özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınların hamile kalması altı aydan uzun bir zaman alabilir.