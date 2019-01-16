Hamile kalmak için kaç kez cinsel ilişkiye girmek gerekiyor?

Bir ebeveyn sitesi olan ChannelMum.com, bebek sahibi olmaya karar veren çiftler üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre çiftler bebek sahibi olmaya karar verdikleri andan itibaren hamilelik testindeki o iki çizgiyi görmek için ortalama 78 kez cinsel ilişkiye giriyor. Bu rakam 158 gün ile 6 ay arasında yayılıyor.

Sedef Batı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, ChannelMum.com’un anketine katılan 1194 çift bebek sahibi olabilmek için ayda ortalama 13 kez cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti. Ayda 13 kez seks yapmak kulağa hoş gelse de, ankete katılanların yüzde 18'i bebek yapmak için seks yapmanın angarya gibi geldiğini, yüzde 43'ü ise bunun eğlenceli olduğunu ancak bebek sahibi olamayacakları için korktuklarını belirtti.

Cinsel ilişki pozisyonu hamile kalmayı etkiliyor mu?

Ankette katılımcılara cinsel ilişki pozisyonun hamile kalmak üzerinde etkili olup olmadığı konusunda görüşleri de soruldu. Buna göre, bebek sahibi olmayı deneyenler için en popüler pozisyon misyoner pozisyonu. Ankete katılan çiftlerin yaklaşık 3'te 2’si bu pozisyonu tercih ettiğibi belirtiyor. Misyonerden sonra en çok tercih edilen pozisyon yüzde 36 ile ‘köpek stili’.

Bazı çiftler ise kadının döngüsüne göre hamile kalma şansının arttığını belirtiyor. Kadınların yarısı yumurtlama gününde cinsel ilişkiye girerek şansını artırıyor. Yüzde 39'luk bir bölüm ise beslenmesine ve extra vitamin almaya özen gösteriyor.



