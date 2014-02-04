Hamile kadınlara yaklaşırsa virüs bulaştırıyor!

14 yaşındaki Bryant Hackett, tamamını erkek öğrencilerin oluşturduğu bir okula gidiyor çünkü Bryant'ın kadınlara özellikle de hamile kadınlara zarar verme tehlikesi var. Sitomegalovirüs isimli virüsü taşıyan genç adamın kendisiyle ilgili hiçbir şikayeti ya da virüsün ona yarattığı bir sıkıntı yok ancak hamile kadınlara karşı zararlı. Sitomegalovirüs doğmamış bebeklere zarar veriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu durum o kadar ciddi bir boyutta ki bebek bekleyen 20 yaşındaki ablasıyla bile görüşemiyor. Geçtiğimiz yıl virüs tespit edilen genç adamın bu virüsü ne zaman kaptığı bilinmiyor ama Majorca tatili sırasında kaptığını düşünüyor. Karaciğer yetmezliğinin yanı sıra kemik iliği nakli olan ve kemoterapi gören Bryant'ın bağışıklık sistemi de zayıfladığı için zatürree geçirdi.

Öpüşme ve vücut sıvılarıyla bulaştırıyor

Sitomegalovirüs "herpes" ailesinden bir virüs. Yerleştiği insanlarda genellikle ömür boyu hiçbir belirti vermeden yaşamaya devam ediyor ancak kemoterapi gören insanlar gibi immün sistemi zayıf olanlarda etkin oluyor. Virüs başkalarına vücut sıvıları, öpüşme ve cinsel yolla bulaşıyor.

