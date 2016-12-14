"Hamile kadına saldırdı" iddiasıyla tutuklanıp serbest kalan adam: Basketbolcuyum, spor yapana niye saldırayım!

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye saldırdığı iddiasıyla önce tutuklanıp sonra serbest bırakılan Mehmet Tanrıbilen, "Kendimden emindim suçlu olmadığım için. Lisanslı hentbol, basketbol oyuncusuyum. Neden bir kadına 'Bir daha burada spor yapmayacaksın' diye saldırayım" tepkisini gösterdi.

Saldırıya ilişkin dün 34 yaşındaki Davut K. tutuklandı. Bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtilen Davut K.'nın poliste ve adliyede suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Habertürk'ten Melis Apaydın'ın haberine göre, olay anında "eşi ve iki çocuğu ile birlikte evinde olduğunu" söyleyen Tanrıbilen, "Aracımın saldırganın aracına benzemesi nedeniyle şüpheli olarak gözaltına alındım. Olaydan sosyal medyadaki paylaşımlar ve TV'lerdeki yayınlardan haberdar oldum" diye konuştu.