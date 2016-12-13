Manisa'da hamile kadını tekmeleyen 'gerçek' saldırgan tutuklandı

Manisa Turgutlu'da hamile Ebru Tireli'ye saldıran D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Turgutlu'da 1 çocuk annesi 4 aylık hamile Ebru Tireli'ye saldıran Manisa Turgutlu'da esnaflık yaptığı öğrenilen D.K.'nın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

2 kadın daha şikâyetçi

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri saldırı sırasında kullanıldığı belirtilen kırmızı aracın peşine düştü. O sırada ilçede bulunan kırmızı aracı tespit eden polisler, bir kırmızı aracın saldırı sırasında Turgutlu’da olmadığının tespiti üzerine diğer aracın peşine düştü. Bir garajda gizlenmiş olarak bulunan kırmızı aracın sahibi gözaltına alınmıştı. Ayrıca iki kadın da polise başvurarak şüphelinin kendilerine de saldırdığını öne sürdü.

Delil durumunda değişiklik

Önce olayın faili olduğu iddiasıyla yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede M.T.’nin ’delil durumundaki değişiklik’ nedeniyle serbest bırakılmasının ardından polisin oluşturduğu özel ekip çalışmalarını hızlandırdı. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla dün gözaltına alınan tuğla fabrikası işçisi bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Emre, bugün akşam saatlerinde son gelişmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"7 Aralık’ta akşam saatlerinde Turgutlu’da meydana gelen ve medya organlarında yer alan parkta yürüyüş yapan hamile kadın vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili 12 Aralık’ta olayın faili olabileceği değerlendirilen bir kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde olay günü parkta mağdur ile karşılaştıklarını, tartışma sırsında mağdurun yere düştüğünü kabul etti. Bu kişi bugün tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kamuoyuna duyurulur."

Avukat: Adalet yerini buldu

Dün tahliye edilen M.T.'nin avukatı Melike Ören Tak ise hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Adalet yerini buldu diye düşünüyoruz. Emniyet güçlerine güvenimiz tamdı. Neticede müvekkilimin suçsuz olduğu anlaşıldı. Kendisinin tekrar itibar kazanması için hukuksal açıdan elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Bebeğin sağlığı tehlikede

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde tekmeli saldırıya uğrayan hamile Ebru Tireli'nin eşi Akın Tireli, "Bebeğimiz düşük tehlikesi geçiriyor.Aile olarak tek düşüncemiz eşim ve bebeğimin sağlığı" demişti.