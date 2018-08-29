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Hamile çocuk skandalını ortaya çıkaran görevliden mobing davası

"Başhekim yardımcısı olunca görev aldığım projelerden beni el çektirdi"

29 Ağustos 2018 10:41

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hamile çocuk skandalını ortaya çıkaran Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz, hamile çocukları ilgili birimlere bildirmemekten dolayı yargılanan başhekim yardımcısı Akif A. hakkında 50 bin liralık manevi tazminat talepli mobbing davası açtı.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Nergiz’in Küçükçekmece 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Akif A. başhekim yardımcısı olunca görev aldığı projelerden Nergiz’e el çektirdi. Görev tanımında olmayan nöbetleri baskıyla tutturdu, ‘Bu senin sınavın’ dedi. Nergiz, 1 Ocak 2017 ile 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında 115 hamile çocuk hakkında hiçbir işlem yapılmadığını tespit etti. Çocukların durumunu sordu, ertesi gün de kendisini Sefaköy Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne sürüldü” denildi. Mahkeme Akif A.’nın süre talebini kabul etti, Nergiz’e ait personel özlük dosyasının tamamını, Akif A.’nın yaptığı ileri sürülen görev değişikliklerini istedi."

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