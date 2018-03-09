Edirne Valiliği'nden '186 hamile çocuk'la ilgili açıklama

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırmada, 2017 yılında kent genelinde 186 çocuğun hamile kaldığının ortaya çıkmasıyla ilgili Edirne Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada, bildirilen vakaların büyük bölümünün ‘ailelerin rızasıyla gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden kaynaklandığı belirtildi.

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda, 2017’de Edirne’de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiği kaydedilmişti. Konuyla ilgili Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlerde belirtilen sayı komisyon tarafından yapılan araştırma sonucunda değil, sağlık kuruluşları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen 18 yaşını tamamlamamış olan gebe çocuk sayılarıdır. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirilen vaka sayısının büyük bir bölümü aile büyüklerinin rızası ile gerçekleştirilen erken yaşta evliliklerden oluşmaktadır.

Sonuç olarak; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bildirilen her bir vaka için Sosyal İnceleme Raporları hazırlanmış aile ve çocuklara gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılmış, dosyaları Çocuk Mahkemesi'ne ve Aile Mahkemesi'ne intikal ettirilmiştir. Adli boyutu olan vakalara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından müdahil olunarak takipleri yapılmakta ve psikososyal rehabilitasyonları sağlanmaktadır. Her bir çocuk ve aileye yönelik gerekli mesleki çalışma yapılmış uygun sosyal hizmet modelleri tespit edilmiştir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyu ve destekleyici bakım kararı, eğitim tedbir kararı, sağlık ve danışmanlık tedbir kararları ilgili makamlarca verilmiş ihtiyaç duyan ailelere sosyo ekonomik destek sağlanmıştır."