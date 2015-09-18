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Yaşam
Deutsche Welle

Hamburglu İlker Çatak ödülünü aldı

Hamburglu genç yönetmen İlker Çatak, Sinema Öğrencileri Oscarlar Yarışması'nda Fidelity filmiyle kazandığı altın heykel ödülünü dün düzenlenen törenle aldı.

18 Eylül 2015 14:11


Beverly Hills'de düzenlenen törende Hamburg Medya Akademisi'nden 31 yaşındaki yönetmene Fidelity (Sadakat) filmiyle 'Yabancı Film' dalında kazandığı altın heykelciği takdim edildi. 'Yabancı Film' dalında ödülün Almanya'ya gideceği kesindi. Çünkü bu dalda aday olan üç film de Alman yapımıydı. Törende ikinciliğe Baden Württemberg Film Akademisi'nden Dustin Loose'nin kısa fimi 'The Last Will', üçüncülüğe ise Aşağı Saksonyalı Viyana Film Akademisi öğrencisi okuyan Patrick Vollrath'ın 'Everything Will Be Okay' filmi layık görüldü.

1984 Berlin doğumlu Hamburglu yönetmen İlker Çatak, 'Fidelity' filmiyle ilgili olarak, 'Türkiye'deki siyasi durumu anlatan bu filmi yapma ihtiyacı hissettim' dedi. Film 2014 yılında Türkiye'de Taksim Meydanı ve çevresindeki protesto gösterileri sırasında çekildi. Genç bir doktorun gözünden anlatılan hikayede İstanbul sokaklarındaki protestolarda göstericilerle polis arasındaki gerginlik ve olaylar konu ediliyor. Bir gösteride siyasi aktivistleri koruyan doktorun birden bire ailesinin polis tarafından izlenmeye başlaması ve etrafında gelişen olaylar filmde anlatılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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