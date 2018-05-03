Hamburg'da Tiyatro Köprüsü Festivali ”Göçmenler” ile başladı

Yakup Askerzadeh / Hamburg, 3 Mayıs (DHA) - Hamburg’da 27 Mayıs\'a kadar sürecek Türkiye - Almanya Tiyatro Köprüsü Festivalinin açılışında konuşan Almanya Sahneleri Birliği Başkan vekili Hans Heinrich Bethge kültür ve tiyatronun insanları birleştirici gücüne dikkat çekti.

Almanya\'nın liman kenti Hamburg’da düzenlenen 1. Almanya – Türkiye Tiyatro Köprüsü Festivali görkemli açılışla start aldı.

Kentin ilk ve tek çok kültürlü sahnesi Mut Tiyatrosu tarafından, Kültür Senatörlüğü ve Eimsbüttel İlçe Belediyesi desteğiyle düzenlenen festival çerçevesinde, 27 Mayısa kadar Türkiye ve Almanya’dan, Türk, Kürt ve Alman tiyatro grupları, başta Mut Tiyatrosu olmak üzere üç ayrı sahnede parçalarını eleştiriye sunacaklar.

Aralarında televizyon sunucucu Bedo, siyasetçiler Uwe Giffei, Rene Gögge, Jutta Höflich ve kültür ve satan dünyasından çok sayıda davetlinin bulunduğu festival açılışında, Turan & Apo ve Argos grubu Doğu Akdeniz müzik esintileri sundu.

Erhan Erdoğan’ın sunuculuğu üstlendiği açılşta konuşan Hamburg Kültür Senatörlüğü Müsteşarı Almanya Sahneleri Birliği Başkan Vekili Hans Heinrich Bethge, Eimsbüttel İlçe Belediye Başkanı Kay Gätgens ve ev sahibi Mut Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay birer konuşma yaptılar.

Bethge, Türkiye – Almanya ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bir zamanda, bu festivalin çok anlamlı olduğunu ve insanların karşılıklı ön yargıları yenmek ve birbirlerini anlamak için çok iyi bir fırsat olduğunu kaydetti. Kültür ve sanatı odak noktası yapan her faaliyetin insanları birleştirme özelliği olduğuna işaret eden Bethge, ”Köprü festivali bu işlevi yerine getireceği gibi mükemmel bir kültür işbirliği örneği olacaktır” diye konuştu.

Eimsbüttel İlçe Belediye Başkanı Kay Gätgens, Mut Tiyatrosunun kendi ilçesinde bulunmasından gurur duyduğunu ifade ederek, ”Mahmut Canbay, tiyatrosuyla Hamburg kültür yaşamına vazgeçilmek bir katkı yapıyor. Çok farklı kültürler, uluslar ve tarzlar burada buluşuyor, çalışıyor, sahneliyor. Bu kentimizin kültürel yapısına inanılmaz bir katkıdır. Tiyatro çalışması dışında, çocuklar ve gençler için yapılan kültür eğitim çalışmaları, Türkiye ve ABD kültür değişimleri, eminim gençlerin ufkunu açıyor, sanat ve kültür sevdalısı gençler yetiştiriyor. Bunun için Mut Tiyatrosuna ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Mahmut Canbay ise konuşmasında festivalin Almanya‘nın çok kültürlü yapısına uyduğunu belirterek, ”Festivalle başta gençler olmak üzere, tiyatro ve kültür yaşamına çok dahil olmayan kesimleri bu alana çekmek istiyoruz. İnsanların kendilerini bulabildikleri oyunlar sunulduğunda ilgi olduğu çok belirgin şekilde görüyoruz. Hiç kimse kültürel yaşamının dışında kalmamalı. Kapımız herkese açık. Herkes bu toplumun zenginliğidir. Bu vesileyle festival destek veren Hamburg Kültür Senatörlüğü Müsteşarı ve Almanya Sahneleri Birliği Başkan Vekili Hans Heinrich Bethge ve Eimsbüttel İlçe Belediye Başkanı Kay Gätgens ve çok teşekkür ediyorum“ dedi. Canbay, festivali düzenleyen ekip arkadaşlarını da sahneye davet ederek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış oyunu “Göçmenler” sahnelendi. Slawomir Mrozek yazdığı, Mahmut Canbay’ın yönettiği oyunda rolleri Emrah Demir und Tosja M.D. Kruppa. Mülteci olarak Avrupa’ya gelen iki göçmenin hikayesinin anlatıldığı tek perdelik oyun büyük alkış aldı. (Fotoğraflı)