Hamburg’da Fatih Akın’ın son filmi ‘Solgun’un galası düzenlendi

Yakup Asgerzadeh, Hamburg, 22 Kasım, (DHA)- Hamburg Senato Belediye Başkanı Olaf Scholzun eşliginde Yönetmen Fatih Akın ve Oyuncu Diane Kruger kentin Altın Defterini imzaladilar.

Almanya’nın Hamburg kentinde Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın yönetmenliğini yaptığı Solgun (Aus dem Nichts) filminin galası Hamburg’daki Dammtor Cinemaxx’da yapıldı.

Galaya ve filme ilgi büyük oldu. Gala öncesi Hamburg Belediye Sarayı’nda (Rathaus) yapılan törene katılan Fatih Akın ve başrol oyuncularından Diane Kruger Altın Defter’i imzaladı. NSU cinayetlerini konu alan filmin ekibini belediye sarayında misafir eden Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’un (SPD), “NSU cinayetleri gibi böylesine aktüel ve ilginç bir konuyu film yapan Fatih Akın’ı kutluyorum. Fatih Akın gibi başarılı ve büyük bir yönetmenin Hamburglu olmasından dolayı gururluyuz” dedi.

Filmin senaryosunu Hark Bohm ile birlikte yazan Fatih Akın’ın “Solgun” adlı filmi 23 Kasım’dan itibaren sinemalarda gösterime girecek. Başrol oyuncusu Diane Kruger’in yanı sıra Numan Acar, Ulrich Tukur, Johannes Krisch gibi isimler filmde rol aldı. Film, kocasını ve oğlunu bir bombalı saldırıda yitiren genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Solgun, Uluslararası Yarışma bölümünde büyük ödül için mücadele eden 18 film arasında gösteriliyor.

Görüntü dökümü:

Solgun filminin galasından görüntü

Can Dündar,

Fatih Akın, Cem Akın